Le temple Kiyomizu-dera s’est hissé au sommet des recherches internationales parmi les 17 sites qui composent le patrimoine mondial de l’Unesco à Kyoto, selon une étude basée sur un an de données collectées dans 32 pays et régions.

La société de marketing numérique Aun Consulting a mené une enquête analysant les tendances de recherche en ligne liées aux 17 biens culturels constituant les « Monuments historiques de l’ancienne Kyoto ». Réalisée sur une période d’un an, de juillet 2025 à juin 2026, cette étude couvre 32 pays et régions.

Les États-Unis arrivent en tête des recherches pour les trésors culturels de Kyoto avec 3,5 millions de requêtes, suivis par Taïwan avec 2,7 millions. Avec la Corée du Sud, Hong Kong et l’Australie, les cinq premiers pays et régions totalisent environ 61 % du volume global.

En examinant les résultats des États-Unis, les trois lieux les plus recherchés sont tous des temples : Byôdô-in, Kiyomizu-dera et Kinkaku-ji. (Il convient toutefois de noter que les recherches en anglais pour le temple Byôdô-in incluaient également celles destinées au temple homonyme situé à Hawaï.)

Pour Taïwan et Hong Kong, le trio de tête se compose du Kiyomizu-dera, du Kinkaku-ji et du Rokuon-ji (qui est en fait le nom officiel du Kinkaku-ji) ayant enregistré autant de recherches que son célèbre surnom.

En Corée du Sud, le Kiyomizu-dera figure au premier rang, aux côtés du Ginkaku-ji et de son nom officiel, Jishô-ji.

Pendant ce temps, en Australie, les lieux les plus populaires dans les moteurs de recherche sont le château de Nijô, le Kiyomizu-dera et le Kinkaku-ji.

Le pic mensuel de requêtes varie selon les pays : octobre 2025 marque le sommet pour l’Australie et Singapour, novembre 2025 pour Taïwan et Hong Kong, janvier 2026 pour la Corée du Sud, et mars 2026 pour les États-Unis, le Canada et la France. Ces variations s’expliquent très probablement par la diversité des saisons touristiques et le moment où les voyageurs commencent à planifier leur séjour au Japon.

L’analyse des mots-clés les plus utilisés montre que le bien culturel le plus recherché (et de loin) est le Kiyomizu-dera avec 4,6 millions de requêtes, soit plus du double du deuxième terme, Kinkaku-ji, qui en comptabilise 2,1 millions. Néanmoins, en cumulant les chiffres du Kinkaku-ji avec ceux tirés du nom officiel du temple, Rokuon-ji (1,9 million), le total franchit la barre des quatre millions, témoignant d’un niveau d’intérêt mondial comparable à celui du Kiyomizu-dera.

Données utilisées

Données de l’enquête sur les biens culturels de Kyoto recherchés par les internautes (en japonais), par Aun Consulting.

(Photo de titre : Pixta)