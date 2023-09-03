El castillo de Himeji, en la prefectura de Hyōgo, es una de las fortalezas más hermosas de Japón y un Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La prefectura es también famosa por la ternera de Kobe y sus bodegas de sake.

Situada en el oeste de la región de Kansai, la prefectura de Hyōgo se extiende desde el mar del Japón en el norte hasta el mar Interior de Seto en el sur. Awajishima, una de las islas marítimas más grandes de Japón, forma parte también de la prefectura y está conectada a través del mar interior por el puente Akashi Kaikyō, uno de los puentes colgantes más largos del mundo con un vano central de casi dos kilómetros de longitud. El meridiano del huso horario estándar de Japón de 135 grados de longitud este atraviesa la ciudad de Akashi.

Un vistazo a la prefectura de Hyōgo

Establecida en 1871 (Antiguamente formaba parte de las provincias de Tajima, Tanba, Harima, Settsu y Awaji)

Capital: Kobe

Población: 5.465.000 (a octubre de 2020)

Área: 8.401 km2

La prefectura de Hyōgo alberga una de las fortalezas más hermosas de Japón: el castillo de Himeji, que está entre los primeros Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO del país ya que fue incluido en la lista en 1993. Por otra parte, las ruinas del castillo de Takeda han ganado popularidad gracias a un fenómeno meteorológico por el que parecen flotar en las nubes cuando la niebla otoñal se levanta. La capital de la prefectura, Kobe, es una ciudad portuaria con un toque internacional, mientras que Takarazuka es conocida por su compañía teatral integrada exclusivamente por mujeres.

El área de la bahía de Kobe por la noche. (© Pixta)

La prefectura de Hyōgo cuenta con una fuerte base industrial en la que destacan los sectores tradicionales de la construcción de barcos y la industria química pesada. La sede de Kobe Steel se encuentra en la capital de la prefectura. Hyōgo lidera asimismo como productor de sake en Japón, y las bodegas de Nada son particularmente famosas. La ternera de Kobe es una marca de wagyū mundialmente conocida, y las influencias occidentales duraderas en la capital también han servido de acicate para la aparición de numerosas panaderías y pastelerías.

Una bodega de sake en Nada, Kobe. (© Pixta)

En las horas previas al amanecer del 17 de enero de 1995, Kobe y la vecina isla de Awaji fueron azotadas por el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji, considerado como el peor desastre ocurrido en Japón durante décadas.

Personalidades ilustres

Doi Takako (1928–2014): Primera líder de la oposición como secretaria general del Partido Socialista de Japón.

Uemura Naomi (1941–1984): Aventurero y primera persona que completó una expedición en solitario al Polo Norte.

Mikitani Hiroshi (1965–): Multimillonario fundador y director ejecutivo de Rakuten.

(Fotografía del encabezado: la imponente figura del castillo de Himeji. © Pixta.)