قلعة هيميجي في محافظة هيوغو هي واحدة من أرقى القلاع في اليابان وإحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو. وتشتهر المحافظة أيضًا باللحم البقري لمدينة كوبى والعديد من مصانع الجعة.

في غرب منطقة كانساي، تمتد محافظة هيوغو من بحر اليابان في الشمال إلى بحر سيتو الداخلي في الجنوب. وجزيرة أواجيشيما، إحدى أكبر الجزر البحرية في اليابان، هي أيضًا جزء من المحافظة، وهي متصلة عبر البحر الداخلي عن طريق جسر أكاشي كايكيو، أحد أطول الجسور المعلقة في العالم، وبامتداد بطول 2 كيلومتر تقريبًا. ويمر خط الطول القياسي لليابان عند خط طول 135 درجة شرقاً عبر مدينة أكاشي.

نبذة عن المحافظة

تأسست عام 1871 (سابقا كانت مقاطعات تاجيما، تانبا، هيريما، سيتسو، وأواجي)

العاصمة: مدينة كوبى

تعداد السكان: 5.465.000 (أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

المساحة: 8.401 كيلومتر مربع

تعد محافظة هيوغو موطنًا لواحدة من أرقى القلاع في اليابان، قلعة هيميجي، والتي كانت من بين أولى مواقع التراث العالمي لليونسكو في البلاد، والتي تم تسجيلها في عام 1993. وفي الوقت نفسه، اشتهرت أطلال قلعة تاكيدا بظاهرة يبدو وكأنها تطفو على السحب عندما يرتفع ضباب الخريف. ومدينة كوبى عاصمة المحافظة هي مدينة ميناء ذات طابع عالمي، بينما تشتهر مدينة تاكارازوكا بفرقتها المسرحية الموسيقية المكونة فقط من النساء.

ميناء مدينة كوبى بالليل.(© بيكساتا)

تتمتع محافظة هيوغو بقاعدة صناعية قوية، مع تقاليد بناء السفن وإنتاج المواد الكيميائية الثقيلة. ويقع المقر الرئيسي لشركة كوبى ستيل في عاصمة المحافظة. والمحافظة هي أكبر مُنتج للساكي في اليابان، وتشتهر بشكل خاص بمصانع الجعة في منطقة نادا. واللحم البقري لمدينة كوبى هو أحد العلامات التجارية المشهورة عالميًا للواغيو (اللحم البقرى الياباني). وقد شجعت التأثيرات الغربية الطويلة في كوبى أيضًا على تطوير العديد من المخابز.

أحد مصانع الجعة في منطقة نادا بمدينة كوبى. (© بيكساتا)

في الساعات الأولى من صبيحة يوم 17 يناير/ كانون الثاني 1995، ضرب زلزال هانشين-أواجي المدمر مدينة كوبي وجزيرة أواجي المجاورة، وهو الأكثر فتكًا في اليابان منذ عقود.

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

دوي تاكاكو (1928-2014): أول زعيمة يابانية للمعارضة كرئيسة للحزب الاشتراكي الياباني.

أومورا ناؤمي (1941-1984): مغامر، وكان أول شخص يُكمل رحلة استكشافية فردية إلى القطب الشمالي.

ميكيتاني هيروشي (1965-): الملياردير المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة راكوتن

(النص الأصلي نُشر باللغة الانكليزية. صورة الموضوع: قلعة هيميجي بإطلالاتها المهيبة. © بيكساتا)