Замок Химэдзи в префектуре Хёго – одна из самых красивых крепостей Японии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Префектура также славится говядиной Кобэ и многочисленными заводами по производству сакэ.

Префектура Хёго, расположенная на западе региона Кансай, простирается от Японского моря на севере до Внутреннего моря Сэто на юге. Авадзисима, один из крупнейших морских островов Японии, также входит в состав префектуры, а через Внутреннее море её соединяет мост Акаси кайкё, который является одним из самых длинных подвесных мостов в мире с центральным пролётом длиной почти 2 километра. Через город Акаси проходит меридиан японского стандартного времени 135 градусов восточной долготы.

Общие данные о префектуре Хёго

Основана в 1871 году (бывшие провинции Тадзима, Тамба, Харима, Сэтцу и Авадзи)

Столица: Кобэ

Население: 5 465 000 (по состоянию на октябрь 2020 года)

Площадь: 8401 км2

В префектуре Хёго находится одна из самых красивых крепостей Японии – замок Химэдзи, который был одним из первых в стране внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1993 году. А руины замка Такэда прославились благодаря феномену, когда во время осеннего тумана они словно плывут в облаках. Столица префектуры Кобэ – портовый город с международной атмосферой, а Такарадзука известен своей женской труппой музыкального театра.

Район залива Кобэ ночью (© Pixta)

Префектура Хёго – мощная промышленная база с традициями судостроения и производства промышленной химии. В столице префектуры находится главный офис компании Kobe Steel. Префектура является ведущим производителем сакэ в Японии, особенно известна своими заводами сакэ Нада. Говядина Кобэ – всемирно известный бренд вагю. Долгое западное влияние в Кобэ также способствовало развитию множества пекарен.

Завод сакэ в Нада, Кобэ (© Pixta)

В предрассветные часы 17 января 1995 года на Кобэ и соседний остров Авадзи обрушилось Великое землетрясение Хансин-Авадзи, самое смертоносное в Японии за последние десятилетия.

Знаменитые личности

Дои Такако (1928-2014): первая в Японии женщина-лидер оппозиции, возглавлявшая Японскую социалистическую партию.

Уэмура Наоми (1941-1984): путешественница, которая первой совершила одиночную экспедицию на Северный полюс.

Микитани Хироси (1965–): миллиардер, основатель и генеральный директор компании Rakuten.

Фотография к заголовку: Внушительный вид замка Химэдзи (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»