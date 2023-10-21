La prefectura de Saga, en el noroeste de Kyūshū, es conocida por su pescado y marisco, así como por una amplia gama de productos elaborados con algas.

La prefectura de Saga se encuentra en el noroeste de Kyūshū, junto a las prefecturas de Fukuoka y Nagasaki, y da al mar de Genkai en el norte y al mar de Ariake en el sur. El norte y el oeste de la prefectura, donde se encuentran las montañas Sefuri y Tara, es un área de topografía accidentada, y el sureste está dominado por las llanuras de Saga y Shiroishi. Los principales centros de población son la capital (Saga), Karatsu y Tosu.

Un vistazo a la prefectura de Saga

Establecida en 1871 (antiguamente era la provincia de Hizen)

Capital: Saga

Población: 811.000 (a octubre de 2020)

Área: 2.441 km2

Saga suele situarse en los puestos bajos de la clasificación en la encuesta de las prefecturas más atractivas de Japón, pero esto contradice su belleza natural y sus paisajes históricos. La escarpada costa septentrional está salpicada de acantilados, cavernas y hermosos paisajes, mientras que las extensas marismas del mar de Ariake, en el sur, son un refugio para aves acuáticas y una fauna marina única. Saga también cuenta con varias ruinas antiguas, entre las que destaca un asentamiento prehistórico Yayoi dentro del parque Yoshinogari, en Kanzaki. Kashima alberga el colorido santuario Yūtoku Inari, uno de los santuarios Inari más famosos de Japón, y las zonas de aguas termales de Ureshino Onsen y Takeo Onsen atraen a una multitud de bañistas.

Las ruinas del castillo de Nagoya, en Karatsu. Toyotomi Hideyoshi construyó esta fortaleza como base para su invasión de la península coreana a finales del siglo XVI. (© Pixta)

Entre las principales industrias de Saga están la de la alimentación, los equipos electrónicos y las máquinas herramienta. La prefectura es un centro de producción de cerámica, en particular de los estilos Imari y Arita. También se cultivan algas nori en las aguas del mar de Ariake, donde se captura además pescado y marisco en abundancia. El mar de Genkai es asimismo una rica zona de pesca, con capturas de besugo, calamar y seriola.

Cerámica de Arita expuesta en una tienda. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Ōkuma Shigenobu (1838–1922): Político y primer ministro de Japón en dos ocasiones. Fundador de la Universidad de Waseda.

Son Masayoshi (1957–): Emprendedor tecnológico e inversor. Fundador de Softbank.

(Fotografía del encabezado: globos aerostáticos en la orilla del río Kase alzan el vuelo durante la Fiesta Internacional de Globos anual de Saga. © Pixta.)