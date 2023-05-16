تشتهر محافظة ساغا الواقعة في شمال غرب جزيرة كيوشو بمأكولاتها البحرية والتي تشمل الأسماك عالية الجودة ومجموعة من منتجات الأعشاب البحرية.

تقع محافظة ساغا شمال غرب جزيرة كيوشو مجاورة لمحافظتي فوكوؤكا وناغازاكي. وتقابل بحر غينكاي من الشمال وبحر أريآكى من الجنوب. يتكون شمال وغرب المحافظة من التلال والتي تتضمن جبلي تارا وسيفوري ويهيمن على الجنوب الشرقي سهلا ساغا وشيروئيشي. وتتضمن مراكز السكن الرئيسية العاصمة ساغا وكاراتسو وتوسو.

نبذة عن محافظة ساغا

تأسست عام 1871 (مكونة من مقاطعة هيزين سابقا)

العاصمة: ساغا

عدد السكان: 811 ألف نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 2441 كيلومتر مربع

تحتل محافظة ساغا باستمرار مرتبة متدنية في استطلاعات أماكن الجذب السياحي وهذا يتناقض مع جمال الطبيعة فيها والمعالم التاريخية. يتميز الساحل الشمالي الوعر بالمنحدرات والكهوف والمناظر الخلابة، في حين أن الأراضي الرطبة المترامية الأطراف لبحر أريآكي إلى الجنوب هي ملاذ للطيور المائية والحياة البرية المائية الفريدة. تحتوي المحافظة أيضا على عدد من الآثار القديمة، وتعد مستوطنة يايوي التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ داخل حديقة يوشينوغاري في كانزاكي واحدة من أكبرها. وتستضيف كاشيما معبد يوتوكو إيناري الشنتوي بألوانه الزاهية وهو أحد أشهر معابد إيناري في اليابان. كما يتدفق الراغبون في الاستحمام في ينابيع المياه الساخنة إلى منتجعي أوريشينو أونسين وتاكيؤ أونسين للاستمتاع بتلك المياه.

أنقاض قلعة ناغويا في كاراتسو. بناها أمير الحرب تويوتومي هيدييوشي كقاعدة لغزو شبه الجزيرة الكورية في أواخر القرن السادس عشر (ٓ© بيكستا)

تشمل الصناعات الرئيسية في ساغا المواد الغذائية والمعدات الإلكترونية وأدوات الآلات. وهي مركز لإنتاج الخزف ولا سيما أواني إيماري وأريتا. تُزرع أعشاب ’’نوري‘‘ في مياه بحر أريآكي والتي تنتج أيضا كميات وفيرة من الأسماك والمحار. كما يوفر بحر غينكاي كميات صيد وفيرة تتضمن أسماك الأبراميس والحبار والأسماك صفراء الذيل.

أطباق من أواني أريتا معروضة في متجر للسيراميك (© بيكستا)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

أوكوما شيغينوبو (1838-1922): سياسي شغل منصب رئيس وزراء اليابان لمرتين. مؤسس جامعة واسيدا.

سون ماسايوشي (1957–): رائد أعمال ومستثمر في مجال التكنولوجيا. مؤسس شركة الاتصالات سوفت بانك.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: تطاير مناطيد الهواء الساخن على ضفاف نهر كاسي خلال مهرجان ساغا السنوي للمناطيد، © بيكستا)