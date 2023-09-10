La prefectura de Wakayama, situada en la costa del Pacífico y al sur de Nara y Kioto, las antiguas capitales de Japón, ha atraído a numerosos peregrinos durante siglos. El conjunto de templos del monte Kōya es uno de los lugares más sagrados del país.

Situada en la península de Kii en Kansai, la prefectura de Wakayama está ocupada en su mayor parte por montañas, con solo una pequeña llanura alrededor de su capital. El cabo de Shionomisaki es el punto más meridional de la isla de Honshū, y desde él se puede contemplar el océano Pacífico. Al oeste se encuentra el canal de Kii, que conecta el Pacífico con el mar Interior de Seto. La cascada de Nachi, con sus 133 metros, es la caída de agua directa e ininterrumpida más alta de Japón.

Un vistazo a la prefectura de Wakayama

Establecida en 1871 (antiguamente era la provincia de Kii)

Capital: Wakayama

Población: 923.000 (a octubre de 2020)

Área: 4.725 km2

El área que hoy compone la prefectura de Wakayama ha atraído a peregrinos durante siglos. El monte Kōya, en el noreste, es un centro del budismo y el lugar en el que Kūkai, uno de los primeros monjes que difundieron esta religión, fundó la secta Shingon en el siglo IX. Muchos templos ofrecen alojamiento a los visitantes. Por otra parte, Kumano, en el sureste, es conocido por sus tres grandes santuarios sintoístas conectados por rutas de senderismo.

La cascada de Nachi en la prefectura de Wakayama. (© Pixta)

Wakayama es una de las principales productoras de fruta gracias a su clima templado, y lidera en el cultivo de mandarinas, albaricoques ume y caquis. La prefectura es también número uno en producción de cítricos hassaku y sanshō o pimienta japonesa. El incienso repelente de mosquitos en espiral fue inventado en la pequeña ciudad de Arida, que hoy en día sigue siendo la principal productora de este insecticida.

El incienso repelente de mosquitos en espiral es un símbolo del verano en Japón. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Minakata Kumagusu (1867–1941): Polímata que hizo contribuciones a los campos de la biología, los estudios del folclore y el ambientalismo.

Matsushita Kōnosuke (1894–1989): Fundador de la Compañía Eléctrica Industrial Matsushita (Matsushita Electric Industrial), que más tarde se haría famosa en todo el mundo con el nombre Panasonic.

Maehata Hideko (1914–1995): Primera mujer japonesa que ganó una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, conseguida en la competición de 200 metros braza (natación) en los Juegos de Berlín de 1936.

(Fotografía del encabezado: El templo Okunoin en el monte Kōya, en la prefectura de Wakayama, alberga el mausoleo del fundador de la secta budista Shingon, el monje Kūkai. © Pixta.)