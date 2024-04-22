Префектура Вакаяма, расположенная на побережье Тихого океана к югу от древних японских столиц Нара и Киото, столетиями привлекала паломников. Храмовый комплекс на горе Коя – одно из священных мест в Японии.

Префектура Вакаяма, расположенная на полуострове Кии в регионе Кансай, в основном покрыта горами, за исключением небольшой равнины вокруг столицы, Вакаямы. Мыс Сиономисаки – самая южная точка острова Хонсю, с которой открывается вид на Тихий океан. На западе находится пролив Кии, соединяющий Тихий океан с внутренним морем Сэто. Водопад Нати высотой 133 метра – самый высокий в Японии водопад с одним непрерывным потоком.

Общие данные о префектуре Вакаяма

Основана в 1871 году (бывшая провинция Кии)

Столица: Вакаяма

Население: 923 000 (по состоянию на октябрь 2020 года)

Площадь: 4725 км2

Территория, на которой сейчас находится префектура Вакаяма, столетиями привлекала паломников. Гора Коя на северо-востоке является центром буддизма, где Кукай, один из первых проповедников этой религии, основал школу Сингон в девятом веке. Многие храмы предлагают посетителям ночлег. При этом Кумано на юго-востоке префектуры известен тремя важными синтоистскими святилищами, которые соединяют пешеходные тропы.

Водопад Нати в префектуре Вакаяма (© Pixta)

Благодаря тёплому климату Вакаяма является крупнейшим производителем фруктов и занимает первое место в Японии по выращиванию мандаринов, слив умэ и хурмы. Она также занимает первое место по выращиванию цитрусовых хассаку и японского перца сансё. Первая в мире спираль от комаров была изобретена в небольшом городе Арида, который и сегодня остается ведущим производителем этой продукции.

Спираль от комаров – символ лета в Японии (© Pixta)

Персонаж Кии-тян из Вакаямы – это собака Кисю (так называлась провинция, на территории которой сегодня находится префектура: Кии или Кисю). В дизайне талисмана использована буква «W», от Вакаяма. (Кии-тян © префектура Вакаяма)

Знаменитые личности

Минаката Кумагусу (1867-1941): учёный, который внес вклад в биологию, фольклористику и экологию.

Мацусита Коносукэ (1894-1989): основатель компании Matsushita Electric Industrial Company, известной во всем мире как Panasonic.

Маэхата Хидэко (1914-1995): первая японка, которая завоевала золотую олимпийскую медаль на дистанции 200 метров брассом в Берлине в 1936 году.

Фотография к заголовку: В храме Окуноин на горе Коя в префектуре Вакаяма находится мавзолей основателя буддийской школы Сингон Кукая (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»