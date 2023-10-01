La préfecture de Wakayama, située sur la côte pacifique au sud de Nara et Kyoto, est depuis toujours une terre de pèlerinage. Le complexe des temples du mont Kôya est l’un des sites les plus sacrés du Japon.

La préfecture de Wakayama est essentiellement montagneuse, à l’exception de des alentours de la capitale, Wakayama. Le cap de Shionomisaki, qui surplombe le Pacifique, est la pointe sud de l’île principale du pays. À l’ouest, le canal de Kii relie l’océan à la mer intérieure de Seto.

La préfecture de Wakayama en bref

Établie en 1871 (anciennement la province de Kii)

Capitale : Wakayama

Population : 923 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 4 725 km2

La région de Wakayama attire les pèlerins depuis des siècles. Au nord-est, le mont Kôya est un grand lieu de culte bouddhique. Au IXe siècle, le moine Kûkai y a fondé le bouddhisme ésotérique Shingon. De nombreux temples proposent aux visiteurs d’y passer la nuit. Au sud-est, Kumano est connu pour ses trois grands sanctuaires shintô qui sont reliés par des chemins de randonnée.

La chute de Nachi est la plus imposante cascade du Japon, avec ses 133 mètres de hauteur. (Pixta)

Grâce à son climat tempéré, Wakayama est le premier producteur au Japon de clémentines, de prunes japonaises ume, et de kakis, ainsi que de pomelos hassaku et de poivre japonais sanshô. Les spirales anti-moustiques ont été inventées dans la petite ville d’Arida, qui en reste toujours un gros producteur.

Les spirales anti-moustiques made in Japan (Pixta)

La mascotte de Wakayama, Kii-chan, représente un chien de race locale Kishû et évoque les anciens noms de la province de Kii ou Kishû. La lettre W sur son ventre est pour Wakayama. (© Préfecture de Wakayama)

Personnalités originaires de Wakayama

Minakata Kumagusu (1867-1941) : Écrivain polyglotte, ethnologue et naturaliste. Ses intérêts portaient sur la mycologie, le folklore, la religion, et l’histoire naturelle.

Matsushita Kônosuke (1894-1989) : Le fondateur de Matsushita Electric Industrial Company, plus connue à travers le monde sous le nom de Panasonic.

Maehata Hideko (1914-95) : Nageuse et première femme japonaise à remporter une médaille d’or olympique, au 200m brasse, à Berlin en 1936.

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(Photo de titre : le temple Okuno-in du mont Kôya, qui héberge le mausolée de Kûkai, fondateur du bouddhisme Shingon. Pixta)