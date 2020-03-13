Pour commémorer l’achèvement du barrage de Shichikawa en 1959, les résidents locaux ont planté 3 000 cerisiers autour des 5 kilomètres de circonférence du réservoir. Le festival Sada Sakura, qui se tient lorsque les cerisiers sont en pleine floraison, est un régal pour les yeux, avec des banderoles de carpes colorées (koinobori) volant au-dessus des fleurs rose clair. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le très pittoresque fleuve Koza, sur lequel se trouve le réservoir de Shichikawa, est connu pour ses formations rocheuses uniques formées par les éruptions de lave en fusion, les intempéries et l’érosion. Une gigantesque dalle rocheuse de 100 mètres de haut et 500 mètres de large a notamment été désignée « Monument naturel ».

Barrage de Shichikawa (Wakayama)

Adresse : Sada, Kozagawa-chô, Higashimuro-gun, Wakayama-ken

Nombre d’arbres : 3 000

Floraison : de fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino

Horaires : ouvert 24 heures sur 24

Entrée : gratuite

(Photo de titre : © Bourg de Kozagawa)