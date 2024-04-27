Le Kenroku-en a été créé au XVIIe siècle pour faire partie de la résidence du seigneur du domaine de Kaga. Ouvert pour la première fois au public en 1871, après la Restauration de Meiji, il est aujourd’hui désigné comme l’un des « Trois plus beaux jardins du Japon ». Le site abrite 400 cerisiers d’une quarantaine de variétés, dont l’une est unique au lieu.

Deux cerisiers exclusifs au jardin, appelés kenrokuen kiku-zakura, peuvent avoir jusqu’à 300 pétales par fleur ! Ces arbres fleurissent entre la fin avril et le début mai.

Le jardin du Kenroku-en

Adresse : 1 Kenroku-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa-ken

Nombre d’arbres : 400

Floraison : début à mi-avril pour les variétés classiques, fin avril à début mai pour le kenrokuen kiku-zakura

Variétés : somei yoshino, edohigan, kenrokuen kiku-zakura, et autres

Horaires : 8 h 30 à 17 h 00

Tarif : 320 yens

Site officiel (en anglais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de la ville de Kanazawa)