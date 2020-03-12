El Kenrokuen fue construido en el siglo XVII como parte de la villa del señor del dominio de Kaga, y es reconocido como uno de los “tres mejores jardines” de Japón. Fue abierto al público después de la Restauración Meiji y hoy atrae a turistas de todo el mundo. Entre sus 400 cerezos hay 40 variedades diferentes.

Jardín Kenrokuen (Ishikawa)

Variedad : somei yoshino, edohigan, kenrokuen kikuzakura, etc.

: somei yoshino, edohigan, kenrokuen kikuzakura, etc. Número de árboles: 400

400 Fecha : entre comienzos y mediados de abril

: entre comienzos y mediados de abril Horario : de 7:00 a 18:00 (de 8:00 a 17:00 del 16 de octubre a finales de febrero)

: de 7:00 a 18:00 (de 8:00 a 17:00 del 16 de octubre a finales de febrero) Entrada : 320 yenes (gratuita durante la época de floración de los cerezos)

: 320 yenes (gratuita durante la época de floración de los cerezos) Dirección : 1 Kenrokumachi, Kanazawa-shi, Ishikawa

: 1 Kenrokumachi, Kanazawa-shi, Ishikawa Sitio web: Kenrokuen

Durante la temporada de plena floración de los cerezos la entrada al Kenrokuen es gratuita. Las flores son iluminadas al caer la noche y la hora de cierre se extiende hasta las 21:30. No se permite hacer pícnic en el jardín, pero hay varias tiendas tradicionales donde sirven té y dulces. Cuando la temporada de los somei yoshino llega a su fin, los visitantes pueden disfrutar aún de otras variedades de cerezos como el kenrokuen kikuzakura, único de este jardín, que tiene más de 300 pétalos por flor. Estas flores pueden contemplarse desde finales de abril hasta finales de mayo.

(Fotografía del encabezado: © Ciudad de Kanazawa.)