Se espera que en 2026 los cerezos comiencen a florecer antes de lo habitual debido al clima templado que se prevé en marzo y abril.

(El artículo original publicado el 22 de diciembre ha sido actualizado a partir del último pronóstico de la Corporación Meteorológica de Japón.)

En Tokio, el 20 de marzo

El 8 de enero, la Corporación Meteorológica de Japón publicó su segundo pronóstico de la floración de los cerezos para 2026. Se espera que las temperaturas en todo el país sean las habituales en enero y febrero, pero más altas de lo normal en marzo y abril, lo que significa que la floración tendrá lugar antes que otros años.

Según el pronóstico de la corporación, el sakura florecerá en Tokio, Nagoya y Gifu alrededor del 20 de marzo, con las zonas del oeste del área del Gran Tokio floreciendo a finales de marzo. A medida que el frente de los cerezos avance hacia Hokuriku y Tōhoku, estas regiones verán cómo estos emblemáticos árboles comienzan a florecer de finales de marzo a comienzos de abril. Se espera que el frente alcance el extremo sur de Hokkaidō a finales de abril: si bien el comienzo de la floración en Tokio está previsto para el 20 de marzo, en Sapporo llegará cinco semanas después, alrededor del 27 de abril.

La Corporación Meteorológica de Japón hace sus predicciones observando los cerezos somei-yoshino en unos 1.000 puntos de monitorización en todo el país. Es posible ver las actualizaciones en diferentes lugares en la web Otenki Navigator (solo en japonés).

Un símbolo de la primavera

La flor del cerezo es un símbolo de la primavera en Japón, y su corto período de floración las convierte también en una metáfora de la belleza pasajera en la literatura y cultura del país. La somei-yoshino, la variedad más común de cerezo en la actualidad, es conocida por sus características flores de color rosa pálido que aparecen antes del crecimiento de las hojas nuevas, lo que produce un fantástico efecto visual.

Muchas personas participan en las fiestas hanami (de contemplación de los cerezos) con amigos, familiares o compañeros de trabajo, donde comen y beben bajo los árboles florecidos en parques o en la ribera de los ríos.

Floración temprana

Mientras que la principal temporada de floración del cerezo en Japón tiene lugar en primavera, con la variedad somei-yoshino, el cerezo kawazu-zakura florece de forma temprana, desde finales de enero. Esta variedad toma su nombre de la localidad de Kawazu, en la prefectura de Shizuoka, donde se originó. A partir de 2026, la Corporación Meteorológica de Japón ha comenzado a emitir pronósticos específicos para estos cerezos kawazu, como orientación para los numerosos visitantes que disfrutan de su floración.

Un cerezo kawazu-zakura descubierto por casualidad a orillas del río Kawazu en 1955 se convirtió posteriormente en un símbolo de la localidad, y se plantaron árboles tanto en la zona como en otras regiones. Se prevé que el árbol original florezca en torno al 22 de enero, mientras que los ejemplares del parque Sasahara, uno de los escenarios del Festival del Cerezo Kawazu, lo hagan alrededor del 4 de febrero; ambas fechas son más tempranas de lo habitual.

Kawazu-zakura plenamente florecido en Kawazu, Shizuoka. (© Pixta)

Material de referencia

Mapa del pronóstico de floración de los cerezos (2026) de la Corporación Meteorológica de Japón. (En inglés)

(Imagen del encabezado: cerezos en flor en el templo Taisekiji, en Fujinomiya, Shizuoka, en combinación con el monte Fuji, que aparece también reflejado en el estanque Myōkyō. © PhotoAC.)