Unos 2.200 ezoyamazakura y otras variedades de cerezo crecen en ambos lados de la carretera Shizunai Nijukken a lo largo de 7 kilómetros—la mayor extensión de sakura de Japón. El nombre Nijukken (20 ken) hace referencia lo ancho de esta vía, que ronda los 36 metros.

Carretera Shizunai Nijukken (Hokkaidō)

Variedad : ezoyamazakura, kasumizakura, miyamazakura, etc.

: ezoyamazakura, kasumizakura, miyamazakura, etc. Número de árboles : 2.200

: 2.200 Fecha : entre comienzos y mediados de mayo

: entre comienzos y mediados de mayo Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : Shizunaitahara, Shinhidaka-chō, Hidaka-gun, Hokkaidō

: Shizunaitahara, Shinhidaka-chō, Hidaka-gun, Hokkaidō Sitio web: Organización del Turismo de Hokkaidō

La carretera fue construida en 1903 para facilitar a los miembros de la familia imperial japonesa las visitas a la granja imperial. Los cerezos, principalmente de la variedad ezoyamazakura, fueron trasplantados minuciosamente desde las colinas cercanas durante un período de tres años que comenzó en 1916. El Ryūunkaku de la era Meiji, donde se alojaban los huéspedes imperiales, se abre al público hoy durante el festival del sakura, un período en el que se celebran también distintos actos a lo largo de esta ruta.

Cerca de la Carretera Shizunai Nijukken

(Fotografía del encabezado: © Ciudad de Shinhidaka.)