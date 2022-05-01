L’île de Hokkaidô, au nord du Japon, est la région du pays où la floraison des cerisiers est la plus tardive. En cette période, quelque 2 200 arbres fleuris bordent sur 7 km la route de Shizunai Nijukken : c’est la plus longue étendue de cerisiers du Japon. Le lieu a par ailleurs été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

La route de Shizunai Nijukken a été construite en 1903 afin de faciliter le voyage des membres de la famille impériale pour visiter l’une de leurs fermes. Les cerisiers qui bordent le chemin sur 7 km proviennent des collines environnantes, après une minutieuse opération de transplantation qui a duré trois ans à partir de 1916.

La route de Shizunai Nijukken (Hokkaidô)

Adresse : Shizunaitahara, Shinhidaka-chô, Hidaka-gun, Hokkaidô

Nombre d’arbres : 2 200

Floraison : fin avril à début mai

Variétés : Ezoyama-zakura, kasumi-zakura, miyama-zakura, etc.

Horaires : ouvert 24h/24

Entrée gratuite

Site Web (en japonais)

(Photo de titre © ville de Shinhidaka)