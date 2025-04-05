Voici la liste des 100 plus beaux sites au Japon pour contempler les cerisiers en fleur, désignés par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai). Cliquez sur les liens pour accéder à nos articles dédiés.

Notre liste a été arrangée selon les différentes régions du pays.

Kyûshû et Okinawa

Shikoku et Chûgoku

Kansai

Chûbu

Kantô

Tôhoku et Hokkaidô