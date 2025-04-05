Voici la liste des 100 plus beaux sites au Japon pour contempler les cerisiers en fleur, désignés par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai). Cliquez sur les liens pour accéder à nos articles dédiés.
Notre liste a été arrangée selon les différentes régions du pays.
Kyûshû et Okinawa
- Le parc du château de Nago (Okinawa)
- Le parc de Tadamoto (Kagoshima)
- Le parc de Mochio (Miyazaki)
- Les ruines du château d’Ôka (Ôita)
- Le lac du barrage d’Ichifusa (Kumamoto)
- La route des cerisiers de Yunoko (Kumamoto)
- Le château de Kumamoto (Kumamoto)
- Le parc d’Ômura (Nagasaki)
- Le parc d’Ogi (Saga)
- Le parc de Nishi (Fukuoka)
Shikoku et Chûgoku
- Le parc Makino (Kôchi)
- Le parc Kagamino (Kôchi)
- Le château de Matsuyama (Ehime)
- Le parc de Kotohiki (Kagawa)
- Le parc Seibu (Tokushima)
- Le pont Kintai (Yamaguchi)
- Le parc de Tokiwa (Yamaguchi)
- Le parc de Ueno (Hiroshima)
- Le parc du Senkôji (Hiroshima)
- Le château de Tsuyama (Okayama)
- Les bords du fleuve Hii (Shimane)
- Le château de Matsue (Shimane)
- Le parc Utsubuki (Tottori)
- Les ruines du château de Tottori (Tottori)
Kansai
- Le temple Kimii (Wakayama)
- Le barrage de Shichikawa (Wakayama)
- Le temple Negoro-ji (Wakayama)
- Le parc de Nara (Nara)
- Le château de Kôriyama (Nara)
- Le mont Yoshino (Nara)
- Le château de Himeji (Hyôgo)
- Le parc du château d’Akashi (Hyôgo)
- Le parc Shukugawa (Hyôgo)
- Expo Park (Osaka)
- Le château d’Osaka (Osaka)
- Le siège de la Monnaie du Japon (Osaka)
- Le temple Daigo-ji (Kyoto)
- Le temple Ninna-ji (Kyoto)
- Arashiyama (Kyoto)
- Le mont Kasagi (Kyoto)
- La rive de Kaizu Ôsaki (Shiga)
- Le parc Hô et le château de Nagahama (Shiga)
Chûbu
- Le parc de Miyagawa Tsutsumi (Mie)
- Le chemin de Mitake (Mie)
- Le fleuve Gojô (Aichi)
- Le parc de Tsuruma (Aichi)
- Le Chemin des quatre saisons du fleuve Yamazaki (Aichi)
- Le château d’Okazaki (Aichi)
- Le parc Sakura no Sato (Shizuoka)
- Le cimetière Fuji (Shizuoka)
- Les berges de la rivière Shinsakai (Gifu)
- La vallée de Kamagatani (Gifu)
- Le parc Usuzumi (Gifu)
- Le parc du château de Takatô (Nagano)
- Les vestiges du château de Komoro (Nagano)
- Le parc Garyû (Nagano)
- Le parc Ôboshi (Yamanashi)
- Le parc du château de Maruoka (Fukui)
- Les bords de la rivière Asuwa et le parc Asuwayama (Fukui)
- Le jardin du Kenroku-en (Ishikawa)
- Le parc des vestiges du château de Takaoka (Toyama)
- Le parc de Matsukawa (Toyama)
- Le canal d’Ôkôzu (Niigata)
- Le parc de Takada (Niigata)
- Le parc Muramatsu (Niigata)
Kantô
- Le château d’Odawara (Kanagawa)
- Le parc Kinugasayama (Kanagawa)
- Le parc Mitsuike (Kanagawa)
- Le parc Shinjuku Gyoen (Tokyo)
- Le parc d’Ueno (Tokyo)
- Le parc du fleuve Sumida (Tokyo)
- Le parc d’Inokashira (Tokyo)
- Le parc de Koganei (Tokyo)
- Le parc de Mobara (Chiba)
- Le parc naturel d’Izumi (Chiba)
- Le parc de Shimizu (Chiba)
- Le parc d’Ômiya (Saitama)
- Kumagaya Sakura Tsutsumi (Saitama)
- La promenade de Nagatoro (Saitama)
- Akagi Nanmen Senbon-zakura (Gunma)
- Le parc Sakurayama (Gunma)
- La route de Nikkô (Tochigi)
- Le parc préfectoral de Ôhirasan (Tochigi)
- Le parc Shizumine (Ibaraki)
- Le parc Kamine et l’avenue Heiwa-dôri (Ibaraki)
Tôhoku et Hokkaidô
- Les cerisiers pleureurs de Miharu (Fukushima)
- Le parc de Kasumigajô (Fukushima)
- Le parc de Tsurugajô (Fukushima)
- Le parc Eboshiyama (Yamagata)
- Le parc de Tsuruoka (Yamagata)
- Le parc de Senshû (Akita)
- Le parc de Mato (Akita)
- Kakunodate et les berges du fleuve Hinokinai (Akita)
- Le parc du château de Funaoka (Miyagi)
- Le parc Kitakami Tenshôchi (Iwate)
- Le parc de Takamatsu (Iwate)
- Le parc Ashino (Aomori)
- Le château de Hirosaki (Aomori)
- Le château de Matsumae (Hokkaidô)
- La route de Shizunai Nijukken (Hokkaidô)