Le parc Sakurayama est notamment connu pour une rare variété de cerisier appelée fuyu-zakura, qui fleurit deux fois par an, à savoir au printemps et en automne. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleur par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le cerisier de la variété fuyu-zakura est considérée comme un croisement entre le yama-zakura et le mame-zakura. Un tiers de ses bourgeons fleurit entre la fin octobre et la mi-décembre, et les deux autres tiers entre le début et la mi-avril.

Contrairement à tous les autres sites, le festival des cerisiers du parc Sakurayama a cette particularité de se tenir en automne, donnant aux visiteurs la chance de contempler à la fois les arbres en fleurs et les feuillages rougis de la saison.

Le parc Sakurayama (Gunma)

Adresse : 2166-1 Sanbagawa, Fujioka-shi, Gunma-ken

Nombre d’arbres : 7 000 fuyu-zakura, et 3 000 somei yoshino

Variétés : somei yoshino, fuyu-zakura

Floraison 2024 : mi-avril

Horaires : 24h/24

Entrée gratuite

Site web (en anglais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de la ville de Fujioka)