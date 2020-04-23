El parque Sakurayama es especialmente conocido por un tipo inusual de fuyuzakura que florece dos veces al año—en primavera y a finales de otoño. Estos fuyuzakura han sido elogiados por su belleza paisajística y designados por el Gobierno como un monumento natural. Pueden contemplarse junto a los cerezos somei yoshino en primavera.

Parque Sakurayama (Gunma)

Variedad : fuyuzakura, somei yoshino

: fuyuzakura, somei yoshino Número de árboles : 7.000 fuyuzakura y 3.000 somei yoshino

: 7.000 fuyuzakura y 3.000 somei yoshino Fecha : mediados de abril (en primavera) y entre mediados de noviembre y mediados de diciembre (en otoño)

: mediados de abril (en primavera) y entre mediados de noviembre y mediados de diciembre (en otoño) Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 2166-1 Sanbagawa, Fujioka-shi, Gunma

: 2166-1 Sanbagawa, Fujioka-shi, Gunma Sitio web: Guía Turística de la prefectura de Gunma

Se considera que la variedad fuyuzakura es un cruce de las variedades yamazakura y mamezakura. Un tercio de sus flores se abren entre finales de octubre y mediados de diciembre, y los dos tercios restantes lo hacen entre comienzos y mediados de abril. A diferencia de los festivales del sakura de otros lugares, el que se celebra en el parque Sakurayama tiene lugar en el final del otoño, cuando los amantes de la naturaleza tienen la oportunidad de disfrutar de las flores rosas del cerezo y de los colores del otoño al mismo tiempo. En abril, los 7.000 fuyuzakura y los 3.000 somei yoshino florecen al mismo tiempo, transformando ente parco en la cima de un monte en un mar de un color rosa pálido.

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(Fotografía del encabezado: © Ciudad de Fujioka.)