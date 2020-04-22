El nombre Akagi Nanmen Senbonzakura hace referencia a los mil semilleros plantados en 1956 por los vecinos de la falda meridional del monte Akagi para reforestar el bosque. Cerca de la fila de cerezos se construyó un parque para que Akagi se afianzara como un bastión de flores para las futuras generaciones.

Akagi Nanmen Senbonzakura (Gunma)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 1.000

: 1.000 Fecha : mediados de abril

: mediados de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 2511-2 Naegashimamachi, Maebashi-shi, Gunma

: 2511-2 Naegashimamachi, Maebashi-shi, Gunma Sitio web: Guía Turística de la prefectura de Gunma

El parque adyacente Miyagi Senbonzakura no Mori se divide en varias secciones, como una para los cerezos traídos del extranjero y otra para los autóctonos. Esta última zona cuenta con 37 variedades, incluyendo un vástago del famoso Usuzumi Zakura de 1.500 años—uno de los “tres grandes cerezos” de Japón—de la prefectura de Gifu. Asimismo, hay un popular campo de flores amarillas de canola que crean un hermoso contraste con el rosa pálido de los pétalos de los cerezos somei yoshino.

(Fotografía del encabezado: © Oficina de Convenciones y Visitantes de Maebashi.)