Le nom « Akagi Nanmen Senbon-zakura » fait référence au millier de cerisiers (senbon-zakura) plantés en 1956 par les résidents locaux sur la face sud (nanmen) du mont Akagi afin de faire revivre une forêt qui avait perdu une grande partie de ses arbres.
Akagi Nanmen Senbon-zakura (Gunma)
- Adresse : 2511-2 Naegashima-machi, Maebashi-shi, Gunma-ken
- Nombre d’arbres : 1 000
- Floraison : mi-avril
- Variétés : somei yoshino
- Horaires : 24h/24
- Entrée gratuite
- Site web (en anglais)
(Photo de titre © Maebashi Convention and Visitors Bureau)