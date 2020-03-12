Название «Акаги наммэн сэмбондзакура», «Тысяча вишен южного склона Акаги», появилось после того, как местные жители в 1956 году высадили на горе Акаги тысячу саженцев вишни, чтобы возродить местный лес. Рядом был построен парк, чтобы цветами могли любоваться многие поколения людей.

Расположенный здесь парк Мияги сэмбондзакура-но-мори разделён на участки различных сортов – например, зарубежных и японских. В парке представлено 37 разновидностей произрастающей в Японии сакуры, в том числе потомство знаменитого 1500-летнего дерева Усудзуми-дзакура, одного из «трёх великих вишнёвых деревьев Японии», которое растёт в префектуре Гифу. Посетителей привлекает и контраст поля цветов жёлтого рапса с бледно-розовыми лепестками сомэй-ёсино.

Акаги наммэн сэмбондзакура (Гумма)

Разновидность: Somei Yoshino

Количество деревьев: 1000

Когда: середина апреля

Часы работы: 24 часа.

Вход свободный

Адрес: 2511-2 Naegashimamachi, Maebashi-shi, Gunma

Интернет сайт: Туристический гид префектуры Гунма

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Фотография к заголовку: © Maebashi Convention and Visitors Bureau