На фотографиях парка Асино часто можно увидеть поезд железной дороги Цугару, едущий через парк под сенью цветущих деревьев сакуры. Парк является одним из лучших мест для любования сакурой в Аомори и во время Золотой недели привлекает множество посетителей.

Парк Асино известен в том числе и тем, что в детстве там часто играл выдающийся писатель Дадзай Осаму, родившийся и выросший рядом с парком, и прежнее здание станции Асино коэн (Парк Асино) фигурирует в его романе «Цугару». Парк Асино с бронзовой статуей писателя и памятником литературе Дадзай Осаму является популярным местом среди любителей литературы.

Парк Асино (Аомори)

Разновидности: сомэй ёсино, сатодзакураи др.

сомэй ёсино, сатодзакураи др. Количество деревьев: 1500

1500 Период цветения: с конца апреля по начало мая

с конца апреля по начало мая Время работы: открыто 24 часа.

открыто 24 часа. Вход: бесплатный

бесплатный Адрес: Ashino, Kanagi-chō, Goshogawara-shi, Aomori

Ashino, Kanagi-chō, Goshogawara-shi, Aomori Вебсайт: Парк Асино (администрация префектуры Аомори)

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Фотография к заголовку: © Город Госёгавара