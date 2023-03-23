На фотографиях парка Асино часто можно увидеть поезд железной дороги Цугару, едущий через парк под сенью цветущих деревьев сакуры. Парк является одним из лучших мест для любования сакурой в Аомори и во время Золотой недели привлекает множество посетителей.
Парк Асино известен в том числе и тем, что в детстве там часто играл выдающийся писатель Дадзай Осаму, родившийся и выросший рядом с парком, и прежнее здание станции Асино коэн (Парк Асино) фигурирует в его романе «Цугару». Парк Асино с бронзовой статуей писателя и памятником литературе Дадзай Осаму является популярным местом среди любителей литературы.
Парк Асино (Аомори)
- Разновидности: сомэй ёсино, сатодзакураи др.
- Количество деревьев: 1500
- Период цветения: с конца апреля по начало мая
- Время работы: открыто 24 часа.
- Вход: бесплатный
- Адрес: Ashino, Kanagi-chō, Goshogawara-shi, Aomori
- Вебсайт: Парк Асино (администрация префектуры Аомори)
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Фотография к заголовку: © Город Госёгавара