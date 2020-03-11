芦野公園では、公園内を走る津軽鉄道の線路を覆うように桜のトンネルが広がり、その下をくぐりながら列車が芦野公園駅に入ってくる様子がよく知られています。芦野湖畔に広がる約1500本の桜を見に多くの花見客が訪れます。

青森・芦野公園

桜の種類： ソメイヨシノ、サトザクラなど

ソメイヨシノ、サトザクラなど 本数： 約1500本

約1500本 例年の見頃： 4月下旬～5月上旬

4月下旬～5月上旬 開園時間： 24時間

24時間 料金： 無料

無料 所在地： 青森県五所川原市金木町芦野

青森県五所川原市金木町芦野 公式HPなど： 金木商工会

芦野公園は、金木町出身の作家太宰治が幼少の頃に好んで遊んだ場所としても知られ、芦野公園駅旧駅舎は小説「津軽」にも登場します。園内には太宰治文学碑、太宰治の銅像などがあり、文学ファンも多く訪れます。

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写真提供：五所川原市

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