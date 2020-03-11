芦野公園では、公園内を走る津軽鉄道の線路を覆うように桜のトンネルが広がり、その下をくぐりながら列車が芦野公園駅に入ってくる様子がよく知られています。芦野湖畔に広がる約1500本の桜を見に多くの花見客が訪れます。
青森・芦野公園
- 桜の種類：ソメイヨシノ、サトザクラなど
- 本数：約1500本
- 例年の見頃：4月下旬～5月上旬
- 開園時間：24時間
- 料金：無料
- 所在地：青森県五所川原市金木町芦野
- 公式HPなど：金木商工会
芦野公園は、金木町出身の作家太宰治が幼少の頃に好んで遊んだ場所としても知られ、芦野公園駅旧駅舎は小説「津軽」にも登場します。園内には太宰治文学碑、太宰治の銅像などがあり、文学ファンも多く訪れます。
近隣の花見スポット
お花見と一緒に楽しめる観光スポット
- 青森「酸ヶ湯温泉」の名物・千人風呂で湯治気分を味わう
- 江戸期の日本画を触って楽しめる「帆風美術館」：青森の美術館・博物館(1)
- 優雅な木造三連橋「鶴の舞橋」:青森の観光スポット（1）
- 津軽に伝わる作庭様式を今に伝える「盛美園」：青森の観光スポット（2）
- 太宰治が少年期を過ごした豪邸「斜陽館」：青森の歴史・文化スポット（1）
- 現存天守が残る名城「弘前城」：青森の歴史・文化スポット（2）
- 緑と水が織りなす清流美「奥入瀬渓流」：青森の自然スポット（1）
写真提供：五所川原市