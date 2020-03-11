福島・会津の郷土玩具「赤べこ」がSNS世代にブーム!? 「飾る縁起物」から「持ち歩くマスコット」へ

一期一会のデジタルアートに出会う「チームラボボーダレス」：“光の彫刻”が新作を引っ提げて再開

武家の古都・鎌倉は仏像の宝庫：写実的で力強いスタイルを堪能

江戸東京博物館4年ぶり再開、リニューアル特別展「大江戸礼賛」：写楽・北斎・歌麿ほか名品ずらり

【動画】古都の夜を躍動させる「DRUM TAO THEATER KYOTO」：世界的人気の和太鼓集団が京都駅前に劇場オープン