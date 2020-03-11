月別訪日観光客数では毎年4月がトップになるなど、日本の桜に関心を持つ人は世界でも増えているようです。春は日本各地で美しい桜の景色が楽しめますが、中でも花見スポットの決定版として知られる「さくら名所100選」（日本さくらの会選定）を紹介します。
さくら名所100選
九州・沖縄
- 沖縄県名護市 名護城（なんぐすく）
- 鹿児島県伊佐市 忠元公園
- 宮崎県都城市 母智丘（もちお）公園
- 大分県竹田市 岡城址
- 熊本県球磨郡水上村 市房ダム湖
- 熊本県水俣市 湯の児チェリーライン
- 熊本県熊本市 熊本城
- 長崎県大村市 大村公園
- 佐賀県小城市 小城（おぎ）公園
- 福岡県福岡市 西公園
中国・四国
- 高知県高岡郡佐川町 牧野公園
- 高知県香美市 鏡野公園
- 愛媛県松山市 松山城（城山公園）
- 香川県観音寺市 琴弾（ことひき）公園
- 徳島県徳島市 西部公園
- 山口県岩国市 吉香公園（錦帯橋）
- 山口県宇部市 ときわ公園
- 広島県庄原市 上野公園
- 広島県尾道市 千光寺公園
- 岡山県津山市 津山城（鶴山＝かくざん＝公園）
- 島根県雲南市 斐伊川堤防
- 島根県松江市 松江城山公園
- 鳥取県倉吉市 打吹（うつぶき）公園
- 鳥取県鳥取市 久松公園（鳥取城跡）
近畿
- 和歌山県和歌山市 紀三井寺
- 和歌山県東牟婁郡古座川町 七川ダム湖畔
- 和歌山県岩出市 根来寺
- 奈良県奈良市 奈良公園
- 奈良県大和郡山市 郡山城跡
- 奈良県吉野郡吉野町 吉野山
- 兵庫県姫路市 姫路城
- 兵庫県明石市 明石公園
- 兵庫県西宮市 夙川河川敷緑地
- 大阪府吹田市 万博記念公園
- 大阪府大阪市 大阪城公園
- 大阪府大阪市 造幣局桜の通り抜け
- 京都府京都市 醍醐寺
- 京都府京都市 御室桜（仁和寺）
- 京都府京都市 嵐山
- 京都府相楽郡笠置町 笠置山自然公園
- 滋賀県高島市 海津大崎
- 滋賀県長浜市 豊公園（長浜城）
中部
- 三重県伊勢市 宮川堤
- 三重県津市 三多気（みたけ）の桜
- 愛知県岩倉市・江南市・丹羽郡大口町 五条川
- 愛知県名古屋市 鶴舞（つるま）公園
- 愛知県名古屋市 山崎川四季の道
- 愛知県岡崎市 岡崎公園
- 静岡県伊東市 さくらの里
- 静岡県駿東郡小山町 冨士霊園
- 岐阜県各務原市 新境川堤百十郎桜
- 岐阜県揖斐郡池田町 霞間ヶ渓（かまがたに）
- 岐阜県本巣市 根尾谷淡墨公園
- 長野県伊那市 高遠城址公園
- 長野県小諸市 小諸城址懐古園
- 長野県須坂市 臥竜公園
- 山梨県南巨摩郡富士川町 大法師公園
- 福井県坂井市 霞ヶ城公園（丸岡城）
- 福井県福井市 足羽川桜並木/足羽山公園
- 石川県金沢市 兼六園
- 富山県高岡市 高岡古城公園
- 富山県富山市 松川公園
- 新潟県燕市 大河津分水桜並木
- 新潟県上越市 高田公園
- 新潟県五泉市 村松公園
関東
- 神奈川県小田原市 小田原城址公園
- 神奈川県横須賀市 衣笠山公園
- 神奈川県横浜市 県立三ツ池公園
- 東京都新宿区 新宿御苑
- 東京都台東区 上野恩賜公園
- 東京都墨田区 隅田公園
- 東京都武蔵野市 井の頭恩賜公園
- 東京都小金井市 小金井公園
- 千葉県茂原市 茂原公園
- 千葉県千葉市 泉自然公園
- 千葉県野田市 清水公園
- 埼玉県さいたま市 大宮公園
- 埼玉県熊谷市 熊谷桜堤
- 埼玉県秩父郡長瀞町 長瀞
- 群馬県前橋市 赤城南面千本桜
- 群馬県藤岡市 桜山公園
- 栃木県宇都宮市 日光街道桜並木
- 栃木県栃木市 太平山県立自然公園
- 茨城県那珂市 静峰公園
- 茨城県日立市 平和通り/かみね公園
東北・北海道
- 福島県田村郡三春町 三春滝桜
- 福島県二本松市 霞ヶ城公園（二本松城跡）
- 福島県会津若松市 鶴ヶ城公園
- 山形県南陽市 烏帽子山公園
- 山形県鶴岡市 鶴岡公園
- 秋田県秋田市 千秋公園
- 秋田県横手市 真人（まと）公園
- 秋田県仙北市 角館武家屋敷通り/桧木内川堤
- 宮城県柴田郡大河原町・柴田町 白石川堤/船岡城址公園
- 岩手県北上市 北上展勝地
- 岩手県盛岡市 高松公園
- 青森県五所川原市 芦野公園
- 青森県弘前市 弘前公園
- 北海道松前郡松前町 松前公園
- 北海道日高郡新ひだか町 二十間道路桜並木