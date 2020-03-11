月別訪日観光客数では毎年4月がトップになるなど、日本の桜に関心を持つ人は世界でも増えているようです。春は日本各地で美しい桜の景色が楽しめますが、中でも花見スポットの決定版として知られる「さくら名所100選」（日本さくらの会選定）を紹介します。

さくら名所100選

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