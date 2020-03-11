千秋公園は、江戸時代の秋田藩主佐竹氏の居城・久保田城を整備した公園です。樹齢120年のソメイヨシノをはじめ、約700本の桜が咲き誇る時期には「千秋公園桜まつり」が開催され、夜間ライトアップも行われます。

秋田・千秋公園

久保田城内には見張り場と武器庫の役割を担う8つの御隅櫓（おすみやぐら）がありましたが、そのうち一つが再現されています。最上階の展望室からは、公園の桜や市街地を見下ろすことができます。

近隣の花見スポット

お花見と一緒に楽しめる観光スポット

写真提供：公益財団法人 秋田観光コンベンション協会

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