千秋公園は、江戸時代の秋田藩主佐竹氏の居城・久保田城を整備した公園です。樹齢120年のソメイヨシノをはじめ、約700本の桜が咲き誇る時期には「千秋公園桜まつり」が開催され、夜間ライトアップも行われます。

秋田・千秋公園

桜の種類： ソメイヨシノ

ソメイヨシノ 本数： 約700本

約700本 例年の見頃： 4月中～下旬

4月中～下旬 開園時間： 24時間

24時間 料金： 無料（御隅櫓の観覧料100円）

無料（御隅櫓の観覧料100円） 所在地： 秋田県秋田市千秋公園

秋田県秋田市千秋公園 公式HPなど： 秋田市観光・イベント情報総合サイト アキタッチ＋（プラス）

久保田城内には見張り場と武器庫の役割を担う8つの御隅櫓（おすみやぐら）がありましたが、そのうち一つが再現されています。最上階の展望室からは、公園の桜や市街地を見下ろすことができます。

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写真提供：公益財団法人 秋田観光コンベンション協会

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