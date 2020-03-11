松前公園の桜は、江戸時代に本州から渡ってきた人が、ふるさとを懐かしんで植えたのがきっかけといわれています。現在、松前での品種改良により生まれた約100種を含む約250種1万本以上の桜を見ることができます。

北海道・松前公園

桜の種類： ソメイヨシノ、サトザクラ、シダレザクラなど250種

ソメイヨシノ、サトザクラ、シダレザクラなど250種 本数： 約1万本

約1万本 例年の見頃： 4月下旬～5月中旬

4月下旬～5月中旬 開園時間： 24時間（松前城・松前城史料館9:00～17:00、入館は16:30まで）

24時間（松前城・松前城史料館9:00～17:00、入館は16:30まで） 料金： 無料（松前城・松前城史料館360円）

無料（松前城・松前城史料館360円） 所在地： 北海道松前郡松前町字松城

北海道松前郡松前町字松城 公式HPなど： 北海道松前町

松前公園の「桜見本園」「新桜見本園」には、全国から集められた珍しい桜や、品種改良で生み出された新品種などが揃い、生きた桜図鑑となっています。ここでしか見られない桜も数多くあります。

松前公園の中心にある松前城は、1854年に建てられた最後の日本式の城です。1960年以降に復元工事が進められ、往時の姿がよみがえりました。天守の内部は資料館として公開されています。

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写真提供：松前町役場

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