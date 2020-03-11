松前公園の桜は、江戸時代に本州から渡ってきた人が、ふるさとを懐かしんで植えたのがきっかけといわれています。現在、松前での品種改良により生まれた約100種を含む約250種1万本以上の桜を見ることができます。
北海道・松前公園
- 桜の種類：ソメイヨシノ、サトザクラ、シダレザクラなど250種
- 本数：約1万本
- 例年の見頃：4月下旬～5月中旬
- 開園時間：24時間（松前城・松前城史料館9:00～17:00、入館は16:30まで）
- 料金：無料（松前城・松前城史料館360円）
- 所在地：北海道松前郡松前町字松城
- 公式HPなど：北海道松前町
松前公園の「桜見本園」「新桜見本園」には、全国から集められた珍しい桜や、品種改良で生み出された新品種などが揃い、生きた桜図鑑となっています。ここでしか見られない桜も数多くあります。
松前公園の中心にある松前城は、1854年に建てられた最後の日本式の城です。1960年以降に復元工事が進められ、往時の姿がよみがえりました。天守の内部は資料館として公開されています。
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写真提供：松前町役場