L’île de Hokkaidô, au nord du Japon, est la région du pays où la floraison des cerisiers est la plus tardive. Les cerisiers du parc de Matsumae ont été plantés durant l’époque d’Edo (1603-1868), et on en compte aujourd’hui pas moins de 10 000 de 250 variétés, donc une centaine sont issues de croisements. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le parc de Matsumae possède deux jardins de cerisiers de nombreuses variétés, dont certaines issues de croisements sont uniquement visibles en ce lieu.

Au cœur du parc se trouve le château de Matsumae. Édifié en 1854, il est le dernier de style japonais à avoir été construit avant la Restauration de Meiji. Les travaux de rénovation à partir de 1960 ont pu l’aider à retrouver sa splendeur d’autrefois, et l’édifice renferme un musée exposant des artefacts du clan Matsumae.

Le parc du château de Matsumae (Hokkaidô)

Adresse : Matsushiro, Matsumae-chô, Matsumae-gun, Hokkaidō

Nombre d’arbres : 10 000

Floraison : fin avril à début mai

Variétés : somei yoshino, sato-zakura, shidare-zakura, etc.

Horaires : ouvert 24h/24 (château : 9 h - 17 h)

Site Web (en japonais)

(Photo de titre © ville de Matsumae)