Сакуры парка Мацумаэ посадили здесь в период Эдо поселенцы, приехавшие с Хонсю и ностальгирующие по цветам своих родных городов. В парке растёт 10 000 вишнёвых деревьев 250 сортов, в том числе 100 сортов, полученных в результате скрещивания.

В парке Мацумаэ есть два сада цветущей сакуры, где собраны разные сорта со всей страны, а также новые, выведенные путем скрещивания. Многие из них можно увидеть только здесь. В центре парка находится замок Мацумаэ, самый последний из построенных замков в японском стиле, он был завершён в 1854 году, незадолго до Реставрации Мэйдзи. Ремонтные работы, начавшиеся в 1960 году, вернули замку его первоначальное величие, и сегодня он служит музеем, где выставлены вещи, связанные с домом Мацумаэ.

Парк Мацумаэ (Хоккайдо)

Сорта: 250 сортов, в том числе сомэй ёсино, сатодзакураи сидарадзакура

Количество деревьев: 10 000

Период цветения: с конца апреля до середины мая

Время работы: 8:00-17:00; последний вход в 16:30)

Вход: 310 йен за переход моста в обе стороны

Адрес: Matsushiro, Matsumae-chō, Matsumae-gun, Hokkaidō

Веб-сайт: Парк Мацумаэ (Туристическая организация Хоккайдо, на английском языке)

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Фотография к заголовку: © Город Мацумаэ