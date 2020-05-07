Los cerezos del parque Matsumae fueron plantados durante el período Edo por colonos procedentes de Honshū que añoraban las flores de su tierra. Entre los 10.000 cerezos del lugar hay 250 tipos distintos, de los que 100 son el resultado del cruce de distintas variedades.

Parque Matsumae (Hokkaidō)

Variedad : 250 variedades, entre ellas la somei yoshino, satozakura y shidarezakura.

: 250 variedades, entre ellas la somei yoshino, satozakura y shidarezakura. Número de árboles : 10.000

: 10.000 Fecha : entre finales de abril y mediados de mayo

: entre finales de abril y mediados de mayo Horario : abierto las 24 horas (el museo del castillo de 9:00 a 17:00; acceso hasta las 16:30)

: abierto las 24 horas (el museo del castillo de 9:00 a 17:00; acceso hasta las 16:30) Entrada : gratuita (360 yenes la entrada al museo del castillo)

: gratuita (360 yenes la entrada al museo del castillo) Dirección : Matsushiro, Matsumae-chō, Matsumae-gun, Hokkaidō

: Matsushiro, Matsumae-chō, Matsumae-gun, Hokkaidō Sitio web: Organización del Turismo de Hokkaidō

El parque Matsumae cuenta con dos jardines de cerezos con árboles procedentes de todo el país y con nuevas variedades producidas a través de la hibridación, entre ellas muchas que solo pueden observarse en este lugar. En el centro del parque se encuentra el castillo de Matsumae, la última fortaleza de estilo japonés que se construyó (en 1854) antes de la Restauración Meiji. Los trabajos de restauración que comenzaron en 1960 han dado al castillo su esplendor original, y el edificio alberga hoy un museo en el que se exhiben objetos del clan Matsumae.

Cerca del parque Matsumae

(Fotografía del encabezado: © Ciudad de Matsumae.)