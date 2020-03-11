エゾヤマザクラなど約2200本の桜が直線7キロメートルに渡って咲き誇る「二十間道路桜並木」は日本一の桜並木といわれています。道路の幅がちょうど二十間（約36メートル）だったことから、この名で呼ばれるようになりました。

北海道・二十間道路桜並木

桜の種類： エゾヤマザクラ・カスミザクラ・ミヤマザクラなど

エゾヤマザクラ・カスミザクラ・ミヤマザクラなど 本数： 約2200本

約2200本 例年の見頃： 5月上～中旬

5月上～中旬 開園時間： 24時間

24時間 料金： 無料

無料 所在地： 北海道日高郡新ひだか町静内田原

北海道日高郡新ひだか町静内田原 公式HPなど： 新ひだか町

二十間道路は、かつてこの地にあった宮内省の御料牧場を皇族が視察する際に通行するために作られたもので1903年に開通しました。その後、1916年から3年間をかけて近隣の山々からエゾヤマザクラなどを移植して、現在の桜並木が形作られました。毎年、桜の見ごろの時期に「しずない桜まつり」が開催され、さまざまなイベントが行われるほか、期間中限定で御料牧場時代の貴賓舎「龍雲閣」が公開されます。

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写真提供：新ひだか町

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