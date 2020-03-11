真人公園では、池に浮かぶ中島と水面に映える松の緑の真人山の美しい景観に、春は約2000本の桜が加わります。見頃の時期に「真人公園桜まつり」が開催され、中でも「たらいこぎ競争」が有名です。

秋田・真人公園

  • 桜の種類：ソメイヨシノ、ヤマザクラなど
  • 本数：約2000本
  • 例年の見頃：4月中～下旬
  • 開園時間：24時間
  • 料金：無料
  • 所在地：秋田県横手市増田町増田地内
  • 公式HPなど：増田町観光協会

「たらいこぎ競争」は、口径90cm、深さ40cmのたらいに乗り、バランスをとりながら手でこぎ進むというユニークな競技です。公園の地元の増田町は、昔から酒造りが盛んで、タガがゆるまないように池に浮かべていた酒造り用のタライに、遊び半分に乗って速さを競ったのが始まりといわれています。

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写真提供：増田町観光協会

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