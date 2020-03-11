真人公園では、池に浮かぶ中島と水面に映える松の緑の真人山の美しい景観に、春は約2000本の桜が加わります。見頃の時期に「真人公園桜まつり」が開催され、中でも「たらいこぎ競争」が有名です。

秋田・真人公園

桜の種類： ソメイヨシノ、ヤマザクラなど

ソメイヨシノ、ヤマザクラなど 本数： 約2000本

約2000本 例年の見頃： 4月中～下旬

4月中～下旬 開園時間： 24時間

24時間 料金： 無料

無料 所在地： 秋田県横手市増田町増田地内

秋田県横手市増田町増田地内 公式HPなど： 増田町観光協会

「たらいこぎ競争」は、口径90cm、深さ40cmのたらいに乗り、バランスをとりながら手でこぎ進むというユニークな競技です。公園の地元の増田町は、昔から酒造りが盛んで、タガがゆるまないように池に浮かべていた酒造り用のタライに、遊び半分に乗って速さを競ったのが始まりといわれています。

近隣の花見スポット

お花見と一緒に楽しめる観光スポット

写真提供：増田町観光協会

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