Небольшой остров посреди пруда в парке Мато и отражение зелёных сосен соседнего холма в пруду в весеннюю пору становятся ещё живописнее благодаря 2000 цветущих вишнёвых деревьев. Ежегодный праздник сакуры известен уникальной гонкой на бочках.

Участники соревнований по заплыву на бочках запрыгивают в большие круглые корыта глубиной 40 и диаметром 90 сантиметров и гребут к цели голыми руками. Этот район долгое время был центром производства сакэ, и говорят, что традиция гонки началась, когда жители забавы ради забирались в бочки из-под сакэ, которые оставляли плавать в воде, чтобы не слетали обручи.

Парк Мато (Акита)

  • Сорта:сомэи-ёсиноямадзакура и др.
  • Количество деревьев: 2000
  • Период цветения: с середины до конца апреля
  • Часы работы: 24 часа.
  • Вход свободный
  • Адрес: Masudamachi, Masuda, Yokote-shi, Akita
  • Вебсайт:Городское туристическое агентство Масуда (на англ. яз)

Фотография к заголовку: © Туристическое бюро г. Масуда