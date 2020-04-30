La pequeña isla en medio del estanque del parque Mato y los verdes pinos de la colina cercana que se reflejan en el agua conforman una escena aún más hermosa en primavera cuando florecen los 2.000 cerezos del lugar. El festival del sakura que se celebra cada año en el parque es famoso por sus carreras de remo en barril.
Parque Mato (Akita)
- Variedad: somei yoshino, yamazakura, etc.
- Número de árboles: 2.000
- Fecha: entre mediados y finales de abril
- Horario: abierto las 24 horas
- Entrada: gratuita
- Dirección: Masudamachi, Masuda, Yokote-shi, Akita
- Sitio web: Agencia de Turismo de la ciudad de Masuda
Los participantes de la carrera de remo en barril se suben a estas peculiares embarcaciones con una profundidad de 40 centímetros y un diámetro de 90 centímetros y reman hasta la meta con sus propias manos. El área ha sido desde hace años un centro de producción de sake, y se dice que estas carreras comenzaron cuando los residentes, por mera diversión, se subieron a los barriles que habían sido tirados al agua para evitar que sus aros se aflojasen.
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(Fotografía del encabezado: © Agencia de Turismo de la ciudad de Masuda.)