Le petit îlot de l’étang du parc Mato et les pins verts qui se reflètent dans l’eau rendent les cerisiers fleuris encore plus splendides. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le parc Mato est connu pour ses 2 000 cerisiers, mais également pour sa course de tonneaux dans l’étang, un divertissement unique dans tout le Japon. Les participants se placent dans des tonneaux de 40 cm de profondeur et 90 cm de diamètre et utilisent leurs bras pour ramer à toute vitesse et atteindre la ligne d’arrivée. Autrefois le lieu était un centre de production de saké, et il est dit que les habitants du coin s’amusaient à flotter dans l’étang dans des tonneaux de saké.

Le parc Mato (Akita)

Adresse : Masuda-machi, Masuda, Yokote-shi, Akita-ken

Nombre d’arbres :2 000

Floraison : mi-avril à fin avril

Variétés : somei yoshino, yama-zakura, etc.

Horaires : ouvert 24h/24

Entrée gratuite

(Photo de titre © Agence de tourisme de la ville de Masuda)