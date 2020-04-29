El parque Senshū se encuentra donde antiguamente estaba el castillo de Kubota, el cuartel general del clan Satake durante el período Edo. Cada año celebra un festival del sakura con iluminación nocturna cuando sus 700 cerezos, incluyendo somei yoshino plantados hace unos 120 años, florecen plenamente.
Parque Senshū (Akita)
- Variedad: somei yoshino
- Número de árboles: 700
- Fecha: entre mediados y finales de abril
- Horario: abierto las 24 horas
- Entrada: gratuita (100 yenes para entrar en la atalaya)
- Dirección: Senshūkōen, Akita-shi, Akita
- Sitio web: Oficina de Convenciones y Visitantes de Akita
El castillo de Kubota contaba con ocho atalayas que hacían las veces de armerías, una de las cuales ha sido reconstruida. La sala de exposiciones del piso superior de la torre da acceso a una vista de los cerezos del parque y del paisaje urbano que lo rodea.
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(Fotografía del encabezado: © Oficina de Convenciones y Visitantes de Akita.)