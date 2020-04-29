El parque Senshū se encuentra donde antiguamente estaba el castillo de Kubota, el cuartel general del clan Satake durante el período Edo. Cada año celebra un festival del sakura con iluminación nocturna cuando sus 700 cerezos, incluyendo somei yoshino plantados hace unos 120 años, florecen plenamente.

Parque Senshū (Akita)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 700

: 700 Fecha : entre mediados y finales de abril

: entre mediados y finales de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita (100 yenes para entrar en la atalaya)

: gratuita (100 yenes para entrar en la atalaya) Dirección : Senshūkōen, Akita-shi, Akita

: Senshūkōen, Akita-shi, Akita Sitio web: Oficina de Convenciones y Visitantes de Akita

El castillo de Kubota contaba con ocho atalayas que hacían las veces de armerías, una de las cuales ha sido reconstruida. La sala de exposiciones del piso superior de la torre da acceso a una vista de los cerezos del parque y del paisaje urbano que lo rodea.

Cerca del parque Senshū

(Fotografía del encabezado: © Oficina de Convenciones y Visitantes de Akita.)