Sur le terrain du parc de Senshû se situait autrefois le château de Kubota, le siège du clan Satake pendant l’époque d’Edo (1603-1868). Parmi les 700 cerisiers aujourd’hui présents, certains sont âgés d’au moins 120 ans. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

En 1989 a été reconstruite l’une des huit tours de guet de l’ancien château de Kubota, dans laquelle se trouve un musée. Nous vous conseillons de monter au dernier étage pour contempler la splendide vue sur la ville ainsi que sur les cerisiers en fleurs.

Le parc de Senshû (Akita)

Adresse : Senshûkôen, Akita-shi, Akita-ken

Nombre d’arbres : 700

Floraison : mi-avril à fin avril

Variétés : somei yoshino

Horaires : ouvert 24h/24

Entrée gratuite (100 yens pour visiter la tour de guet)

Site Web

(Photo de titre © Akita Convention and Visitors Bureau)