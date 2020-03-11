みちのくの小京都といわれる江戸時代の城下町・角館では、武家屋敷通りのシダレザクラと桧木内川（ひのきないがわ）堤に2kmにわたって続くソメイヨシノの並木道の2か所がさくら名所100選に指定されています。

秋田・角館武家屋敷通り／桧木内川堤

桜の種類： ソメイヨシノ（桧木内川堤）、シダレザクラ（武家屋敷通り）

ソメイヨシノ（桧木内川堤）、シダレザクラ（武家屋敷通り） 本数： 桧木内川堤・約400本、武家屋敷通り・約450本

桧木内川堤・約400本、武家屋敷通り・約450本 例年の見頃： 4月下旬～5月上旬

4月下旬～5月上旬 開園時間： 24時間

24時間 料金： 無料

無料 所在地： 秋田県仙北市角館町

秋田県仙北市角館町 公式HPなど： 田沢湖角館観光協会

武家屋敷通りのシダレザクラは、17世紀に京都から嫁いできた藩主の妻の嫁入り道具の中にあった3本の桜の苗木がはじまりです。現在、この地域で見ることのできる約450本のシダレザクラの中で、162本が国の天然記念物に指定されています。

桧木内川堤の桜並木は、1934年に上皇さま（当時皇太子）のご誕生を記念して植えられました。地域住民の手で守り育てられた約2キロメートルの桜のトンネルは見応えがあります。

毎年、見頃の時期に合わせて「桜まつり」が開催され、町全体がにぎわいます。

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写真提供：（一社）田沢湖・角館観光協会

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