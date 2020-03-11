みちのくの小京都といわれる江戸時代の城下町・角館では、武家屋敷通りのシダレザクラと桧木内川（ひのきないがわ）堤に2kmにわたって続くソメイヨシノの並木道の2か所がさくら名所100選に指定されています。
秋田・角館武家屋敷通り／桧木内川堤
- 桜の種類：ソメイヨシノ（桧木内川堤）、シダレザクラ（武家屋敷通り）
- 本数：桧木内川堤・約400本、武家屋敷通り・約450本
- 例年の見頃：4月下旬～5月上旬
- 開園時間：24時間
- 料金：無料
- 所在地：秋田県仙北市角館町
- 公式HPなど：田沢湖角館観光協会
武家屋敷通りのシダレザクラは、17世紀に京都から嫁いできた藩主の妻の嫁入り道具の中にあった3本の桜の苗木がはじまりです。現在、この地域で見ることのできる約450本のシダレザクラの中で、162本が国の天然記念物に指定されています。
桧木内川堤の桜並木は、1934年に上皇さま（当時皇太子）のご誕生を記念して植えられました。地域住民の手で守り育てられた約2キロメートルの桜のトンネルは見応えがあります。
毎年、見頃の時期に合わせて「桜まつり」が開催され、町全体がにぎわいます。
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写真提供：（一社）田沢湖・角館観光協会