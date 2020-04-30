El pueblo de Kakunodate es conocido como “la pequeña Kioto” de Tōhoku por sus barrios tradicionales. Los shidarezakura del distrito de bukeyashiki (residencias de los samuráis) y los somei yoshino que se extienden a lo largo de dos kilómetros en ambas orillas del río Hinokinai forman parte, en conjunto, de la lista de los 100 mejores lugares con cerezos de Japón.

La ribera del río Hinokinai (Akita)

Variedad : somei yoshino (río Hinokinai), shidarezakura (bukeyashiki)

: somei yoshino (río Hinokinai), shidarezakura (bukeyashiki) Número de árboles : 400 en la ribera del río Hinokinai y 450 en el distrito bukeyashiki

: 400 en la ribera del río Hinokinai y 450 en el distrito bukeyashiki Fecha : entre finales de abril y comienzos de mayo

: entre finales de abril y comienzos de mayo Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : Kakunodatemachi, Senboku-shi, Akita

: Kakunodatemachi, Senboku-shi, Akita Sitio web: ciudad de Senboku

Los cerezos llorones que crecen a lo largo de una calle con majestuosas residencias de samuráis fueron trasladados originalmente desde Kioto. Eran parte del ajuar que una novia trajo desde la capital cuando contrajo matrimonio con un señor local en el siglo XVII. De los 450 shidarezakura que hoy crecen en el distrito de bukeyashiki, 162 han sido reconocidos como monumentos naturales del país.

Los somei yoshino que crecen en la ribera del río Hinokinai, por otra parte, fueron plantados por los vecinos del lugar en 1934 para conmemorar el nacimiento del Emperador Akihito, hoy emérito. Todo el pueblo de Kakunodate se engalana durante el festival del sakura en primavera.

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(Fotografía del encabezado: © Asociación de Turismo de Tazawako Kakunodate.)