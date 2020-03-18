Город Какунодатэ известен как Маленький Киото северо-восточного региона Тохоку, здесь хорошо сохранились традиционные кварталы самурайских усадеб букэясики. «Плакучая» сидарэдзакура в этом районе, а также сакуры сомэй-ёсино вдоль 2-километрового участка берега реки Хинокинай вошли в список 100 лучших мест цветения сакуры в Японии.

Плакучие вишни вдоль улицы величественных самурайских особняков родом из Киото; три саженца были частью приданого, который привела с собой невеста из столицы, когда она вышла замуж за местного феодала в XVII веке. Из 450 деревьев сидарэдзакура, которые в настоящее время растут в районе букэясики, 162 являются национальными памятниками природы.

Сакуры сомэй-ёсино у берегов реки Хинокинай посадили местные жители в 1934 году в ознаменование рождения наследного принца, сейчас – почётного императора Акихито. Весь город Какунодатэ оживает во время весеннего праздника сакуры.

Берег реки Хинокинай (Акита)

Сорта: сомэи-ёсино (берег реки), сидарэдзакура (район букэясики)

сомэи-ёсино (берег реки), сидарэдзакура (район букэясики) Количество деревьев: 400 вдоль берегов реки и 450 в районе букэясики

400 вдоль берегов реки и 450 в районе букэясики Период цветения: с конца апреля до начала мая

с конца апреля до начала мая Часы работы: 24 часа.

24 часа. Вход свободный

Адрес: Kakunodatemachi, Senboku-shi, Akita

Kakunodatemachi, Senboku-shi, Akita Вебсайт: Город Сэмбоку (на англ. яз.)

Другие ближайшие места любования сакурой

Фотография к заголовку: © Туристическая ассоциация Тадзавако-Какунодатэ