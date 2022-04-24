La ville de Kakunodate est appelée « le petit Kyoto du Tôhoku » pour son atmosphère traditionnelle qui a été précieusment conservée. À admirer à tout prix : les cerisiers pleureurs des anciennes résidences des samouraïs (bukeyashiki) et le splendide paysage fleuri le long des berges du fleuve Hinokinai. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Les cerisiers pleureurs (shidare-zakura) bordant « la rue des maisons de samouraïs » (Bukeyashiki-dôri) proviennent à l’origine de Kyoto : cela débuta quand trois jeunes arbres furent apportés de l’ancienne capitale impériale au XVIIe siècle par une femme mariée à un seigneur de la région. Parmi les 450 cerisiers pleureurs présents aujourd’hui, 162 sont désignés comme « monument naturel du Japon ».

Les cerisiers des berges du fleuve Hinokinai ont quant à eux été plantés par des habitants locaux en 1934 en commémoration de la naissance de l’empereur retiré Akihito (le père du souverain actuel). Toute la ville de Kakunodate est en effervescence lors de la floraison.

(Voir également notre article : Trois meilleurs sites de cerisiers dans le Tôhoku [1] : Kakunodate)

Les berges du fleuve Hinokinai (Akita)

Adresse : Kakunodate-machi, Senboku-shi, Akita-ken

Nombre d’arbres : 400 le long du fleuve Hinokinai, 450 dans le quartier des résidences des samouraïs

Floraison : mi-avril à début mai

Variétés : somei yoshino (sur les berges du fleuve Hinokinai), shidare-zakura (dans le quartier des samouraïs)

Horaires : ouvert 24h/24

Entrée gratuite

Site Web

(Photo de titre © Association du tourisme de Tazakawo Kakunodate)