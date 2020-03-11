北上川の河畔にある北上展勝地は、東北有数の桜の名所として知られ、「みちのく三大桜名所」に数えられています。川沿いの2キロメートルにわたる桜並木をはじめ、園内では150種約1万本の桜が美しさを競っています。

岩手・北上展勝地

  • 桜の種類：ソメイヨシノ、カスミザクラなど
  • 本数：約1万本
  • 例年の見頃：4月中旬～5月上旬
  • 開園時間：24時間
  • 料金：無料
  • 所在地：岩手県北上市立花10地割
  • 公式HPなど：きたかみ公式観光ガイド「きたぷら」

桜の見頃に合わせて開催される「北上展勝地さくらまつり」の期間中は、北上川上空を鮮やかな鯉のぼりが泳ぎ、遊覧船が運航されるほか、満開の桜並木をノスタルジックな雰囲気の観光馬車も走ります。また夜には、美しくライトアップされた桜並木が川面に映し出されます

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写真提供：(一社)北上観光コンベンション協会

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