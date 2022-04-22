Avec pas moins de 10 000 cerisiers de 150 variétés différentes, Kitakami Tenshôchi est considéré comme l’un des trois plus beaux parcs à cerisier de la région du Tôhoku (nord-est). Il propose même une croisière en bateau et une balade en calèche. Bien entendu, le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Les cerisiers fleuris longeant les berges du fleuve Kitakami sur deux kilomètres sont parmi les merveilleux spectacles qu’offre le parc. Ne ratez pas non plus la balade en calèche sous un tunnel de cerisiers suivie d’une petite croisière sur le fleuve. (Voir notre article complet : Trois meilleurs sites de cerisiers dans le Tôhoku [3] : Kitakami Tenshôchi)

Le parc Kitakami Tenshôchi (Iwate)

Adresse : 10-chiwari, Tachibana, Kitakami-shi, Iwate-ken

Nombre d’arbres : 10 000

Floraison : mi-avril à début mai

Variétés : somei yoshino, kasumi-zakura, etc.

Horaires : ouvert tous les jours 24h/24

Entrée gratuite

Site Web (en japonais)

(Photo de titre © Kitakami Convention and Visitor Bureau)