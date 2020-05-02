Con sus 10.000 cerezos, de 150 variedades distintas, el parque Kitakami Tenshōchi es considerado uno de los tres mejores rincones para disfrutar del hanami en Tōhoku. El lugar es especialmente conocido por su hilera de cerezos de dos kilómetros en ambas orillas del río Kitakami.
Parque Kitakami Tenshōchi (Iwate)
- Variedad: somei yoshino, kasumizakura, etc.
- Número de árboles: 10.000
- Fecha: entre mediados de abril y comienzos de mayo
- Horario: abierto las 24 horas
- Entrada: gratuita
- Dirección: 10-chiwari, Tachibana, Kitakami-shi, Iwate
- Sitio web: Prefectura de Iwate (Tenshōchi)
Entre los numerosos atractivos del festival de los cerezos se incluyen las coloridas carpas koinobori que cuelgan sobre el río Kitakami, los paseos en barca y un nostálgico recorrido en un coche tirado por caballos por un sendero flanqueado por cerezos en flor. Los cerezos hermosamente iluminados que se reflejan en el río ofrecen a los visitantes un aliciente más para acercarse al lugar de noche.
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(Fotografía del encabezado: © Oficina de Convenciones y Visitantes de Kitakami.)