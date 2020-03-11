高松公園は、江戸時代に治水を目的に築いた上田堤によってつくられた高松の池を中心に整備された公園です。毎年桜の時期には、近隣の盛岡城跡公園とともに「盛岡さくらまつり」の会場となり、多くの花見客でにぎわいます。
岩手・高松公園
- 桜の種類：ソメイヨシノ、シダレザクラなど
- 本数：1260本
- 例年の見頃：4月中旬～5月上旬
- 開園時間：24時間
- 料金：無料
- 所在地：岩手県盛岡市高松一丁目26-1
- 公式HPなど：盛岡市
高松公園のもととなった上田堤周辺は、古くから松林が美しいことで知られており、江戸時代に池を鷹狩の場としていた南部藩主が松の美しさにちなんで「高松の池」と名付けたと伝えられています。20世紀に入り、池の周囲を中心に桜の植樹が始まり、現在のような桜の名所となりました。桜以外にもボタン園・アヤメ園・バラ園などが整備されています。
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写真提供：盛岡市