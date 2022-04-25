Le parc de Takamatsu a été construit autour d’un vaste étang crée à l’époque d’Edo (1603-1868) dans le cadre d’un projet d’endiguement. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Les alentours du parc ont longtemps été célèbres pour leurs pittoresques bosquets de pins. L’endroit a ainsi été nommé Takamatsu (« grand pin ») par le seigneur du clan Nanbu, qui utilisait le terrain pour la chasse au faucon. Mais ce sont les cerisiers plantés au siècle dernier qui font dorénavant la renommée du lieu.

Le parc de Takamatsu (Iwate)

Adresse : 1-26-1 Takamatsu, Morioka-shi, Iwate-ken

Nombre d’arbres : 1 260

Floraison : fin avril à début mai

Variétés : somei yoshino, shidare-zakura, etc.

Horaires : ouvert 24h/24

Entrée gratuite

(Photo de titre © ville de Morioka)