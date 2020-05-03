El parque Takamatsu se encuentra junto a un gran estanque construido en el período Edo para el control de las inundaciones. Cada año atrae a numerosos amantes del hanami durante el festival de sakura que celebra junto con el parque Iwate, en las inmediaciones.

Parque Takamatsu (Iwate)

Variedad : somei yoshino, shidarezakura, etc.

: somei yoshino, shidarezakura, etc. Número de árboles : 1.260

: 1.260 Fecha : entre mediados de abril y finales de mayo

: entre mediados de abril y finales de mayo Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 1-26-1 Takamatsu, Morioka-shi, Iwate

: 1-26-1 Takamatsu, Morioka-shi, Iwate Folleto en inglés: http://www.hachimantai.jp/english-pdf/pdf/morioka/e-outmori1.pdf

El distrito que rodea al parque es conocido desde hace siglos por su paisajístico pinar, y por ello fue bautizado como Takamatsu (“pino alto”) por el señor del dominio de Nanbu, que utilizaba estos terrenos para practicar la cetrería. Este enclave es hoy uno de los 100 mejores lugares con cerezos de Japón gracias a los árboles que fueron plantados cerca del estanque en el siglo XX. El parque también cuenta con jardines de peonías, iris y rosas.

Cerca del parque Takamatsu

(Fotografía del encabezado: © Ciudad de Morioka.)