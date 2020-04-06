每年4月樱花绽放的时节，也是到访日本的游客人数最多的时候，这似乎证明世界上渴望一睹樱花之绚烂的游人越来越多了。春天的日本各地，赏樱景点数不胜数，在本专辑里，我们将日本樱花协会精选的100处独具特色的赏花胜地，推介给各位读者。

赏樱名胜百选一览（随时更新）

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