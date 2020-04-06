每年4月樱花绽放的时节，也是到访日本的游客人数最多的时候，这似乎证明世界上渴望一睹樱花之绚烂的游人越来越多了。春天的日本各地，赏樱景点数不胜数，在本专辑里，我们将日本樱花协会精选的100处独具特色的赏花胜地，推介给各位读者。
赏樱名胜百选一览（随时更新）
冲绳
九州
中国・四国
- 高知县 牧野公园
- 高知县 镜野公园
- 爱媛县 松山城（城山公园）
- 香川县 琴弹公园
- 德岛县 西部公园
- 山口县 常盘公园
- 山口县 吉香公园（锦带桥）
- 广岛县 上野公园
- 广岛县 千光寺公园
- 冈山县 津山城（鹤山公园）
- 岛根县 斐伊川堤防
- 鸟取县 打吹公园
- 岛根县 松江城山公园
- 鸟取县 久松公园（鸟取城遗址）
近畿
- 和歌山县 纪三井寺
- 和歌山县 七川水库湖畔
- 和歌山县 根来寺
- 奈良县 奈良公园
- 奈良县 郡山城遗址
- 奈良县 吉野山
- 兵库县 明石公园
- 兵库县 夙川河沿绿地
- 兵库县 姬路城
- 大阪府 造币局樱花过道
- 大阪府 大阪城公园
- 大阪府 万博纪念公园
- 京都府 岚山
- 京都府 笠置山自然公园
- 京都府 醍醐寺
- 京都府 御室樱（仁和寺）
- 滋贺县 海津大崎
- 滋贺县 丰公园（长滨城）
中部
- 三重县 宫川堤
- 三重县 三多气的樱花
- 爱知县 山崎川四季之路
- 爱知县 鹤舞公园
- 爱知县 冈崎公园
- 爱知县 五条川
- 静冈县 樱花乡
- 静冈县 冨士陵园
- 岐阜县 根尾谷淡墨公园
- 岐阜县 霞间之溪
- 岐阜县 新境川堤百十郎樱
- 长野县 高远城址公园
- 长野县 小诸城址怀古园
- 长野县 卧龙公园
- 山梨县 大法师公园
- 石川县 兼六园
- 福井县 足羽川樱花／足羽山公园
- 福井县 霞城公园（丸冈城）
- 富山县 高冈古城公园
- 富山县 松川公园
- 新潟县 大河津分水成排樱花
- 新潟县 高田公园
- 新潟县 村松公园
关东
- 神奈川县 小田原城址公园
- 神奈川县 衣笠山公园
- 神奈川县 县立三池公园
- 东京都 新宿御苑
- 东京都 上野恩赐公园
- 东京都 隅田公园
- 东京都 井之头恩赐公园
- 东京都 小金井公园
- 千叶县 茂原公园
- 千叶县 泉自然公园
- 千叶县 清水公园
- 埼玉县 大宫公园
- 埼玉县 熊谷樱堤
- 埼玉县 长瀞
- 群马县 赤城南面千棵樱
- 群马县 樱山公园
- 栃木县 太平山县立自然公园
- 栃木县 日光街道樱花成行
- 茨城县 平和通大道／KAMINE公园
- 茨城县 静峰故里公园
东北・北海道
- 福岛县 三春瀑樱
- 福岛县 鹤城公园
- 福岛县 霞城公园（二棵松城址）
- 山形县 乌帽子山公园
- 山形县 鹤冈公园
- 秋田县 千秋公园
- 秋田县 真人公园
- 秋田县 角馆武家屋敷通大道／桧木内川堤
- 宫城县 白石川堤／船冈城址公园
- 岩手县 北上展胜地
- 岩手县 高松公园
- 青森县 芦野公园
- 青森县 弘前公园
- 北海道 松前公园
- 北海道 二十间道路樱花列