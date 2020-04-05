弘前公园里以染井吉野为中心有枝垂樱、八重樱等大约50种大约2600棵樱花。染井吉野花瓣飘落时，落樱覆盖着护城河水面缓缓流去，人们称之为“花舟”、“花地毯”，备受欢迎。

青森县 弘前公园

樱花种类： 染井吉野、枝垂樱、八重樱等

染井吉野、枝垂樱、八重樱等 数量： 大约2600棵

大约2600棵 历年赏花佳期： 4月下旬 - 5月中旬

4月下旬 - 5月中旬 弘前樱花节： 2020年4月23日 - 5月６日

2020年4月23日 - 5月６日 收费区及收费期间： 本丸 北郭（4/23～5/5期间为7:00～21:00、4/1～22・5/6～11/23期间为9:00～17:00）、弘前城植物园（4/23～5/5期间为9:00～18:00、4月中旬至22・5/6～11/23为9:00～17:00）

本丸 北郭（4/23～5/5期间为7:00～21:00、4/1～22・5/6～11/23期间为9:00～17:00）、弘前城植物园（4/23～5/5期间为9:00～18:00、4月中旬至22・5/6～11/23为9:00～17:00） 门票： 本丸 北郭320日元、弘前城植物园320日元、通票520日元（本丸 北郭、弘前城植物园、藤田纪念庭园）

本丸 北郭320日元、弘前城植物园320日元、通票520日元（本丸 北郭、弘前城植物园、藤田纪念庭园） 地址： 青森县弘前市下白银町1

青森县弘前市下白银町1 官网：弘前观光会议协会

染井吉野的寿命一般60年到80年，而弘前公园里有400多棵上百年的老树。据说园内现存的日本最老染井吉野是1882年旧弘前藩士捐赠的。这里老树盛开美丽鲜花的管理技术受到高度评价。

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标题图片：（公社）弘前观光会议协会提供

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