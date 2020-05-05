En el parque Hirosaki crecen 50 variedades de cerezo, principalmente somei yoshino, shidarezakura y yaezakura. En total hay 2.600 árboles cuyos pétalos, cuando caen, flotan en las aguas del foso del castillo de Hirosaki como una ikada (balsa). Cuando los cerezos están plenamente florecidos, el foso queda repleto de pétalos y parece una alfombra de un rosa resplandeciente.

El parque Hirosaki (Aomori)

Variedad : somei yoshino, shidarezakura, yaezakura, etc.

: somei yoshino, shidarezakura, yaezakura, etc. Número de árboles : 2.600

: 2.600 Fecha : entre finales de abril y comienzos de mayo (dependiendo de las condiciones climatológicas)

: entre finales de abril y comienzos de mayo (dependiendo de las condiciones climatológicas) Horario : las áreas del Honmaru y el Kita-no-Kuruwa, de 7:00 a 21:00 del 23 de abril al 5 de mayo (de 9:00 a 17:00 del 1 al 22 de abril, y del 6 de mayo al 23 de noviembre). El jardín botánico de 9:00 a 18:00 del 23 de abril al 5 de mayo (de 9:00 a 17:00 desde el comienzo de la temporada del sakura a mediados de abril hasta el día 22, y del 6 de mayo al 23 de noviembre). La entrada es gratuita del 24 de noviembre al 31 de marzo. Para conocer los detalles se recomienda visitar el sitio web oficial.

: las áreas del Honmaru y el Kita-no-Kuruwa, de 7:00 a 21:00 del 23 de abril al 5 de mayo (de 9:00 a 17:00 del 1 al 22 de abril, y del 6 de mayo al 23 de noviembre). El jardín botánico de 9:00 a 18:00 del 23 de abril al 5 de mayo (de 9:00 a 17:00 desde el comienzo de la temporada del sakura a mediados de abril hasta el día 22, y del 6 de mayo al 23 de noviembre). La entrada es gratuita del 24 de noviembre al 31 de marzo. Para conocer los detalles se recomienda visitar el sitio web oficial. Entrada : 320 yenes para el Honmaru y el Kita-no-Kuruwa. 320 yenes para el jardín botánico. La entrada combinada cuesta 520 yenes para los adultos (permite acceder a las áreas del Honmaru y el Kita-no-Kuruwa, al jardín botánico y al Jardín Conmemorativo de Fujita).

: 320 yenes para el Honmaru y el Kita-no-Kuruwa. 320 yenes para el jardín botánico. La entrada combinada cuesta 520 yenes para los adultos (permite acceder a las áreas del Honmaru y el Kita-no-Kuruwa, al jardín botánico y al Jardín Conmemorativo de Fujita). Dirección : 1 Shimoshirogane-chō, Hirosaki, Aomori

: 1 Shimoshirogane-chō, Hirosaki, Aomori Sitio web: Oficina de Turismo y Convenciones de Hirosaki

Un somei yoshino suele vivir entre 60 y 80 años, pero el parque Hirosaki cuenta con más de 400 árboles de más de 100 años. Dicen que el árbol donado por el antiguo dominio de Hirosaki en 1882 es el cerezo somei yoshino más antiguo de Japón. Estos árboles deben su longevidad a la maestría de los responsables del mantenimiento del parque.

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(Fotografía del encabezado: © Oficina de Turismo y Convenciones de Hirosaki.)