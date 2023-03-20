В парке Хиросаки растет пятьдесят различных видов сакуры, в основном сомэй ёсино , сидарадзакура и яэдзакура . Всего насчитывается 2600 деревьев, чьи опавшие лепестки собираются вместе и текут вдоль рва замка Хиросаки, как икада ( плот); после того, как цветы достигают своего пика, ров может быть настолько усыпан лепестками, что напоминает ковер сияющего розового цвета.

Продолжительность жизни сомэй ёсино обычно составляет от 60 до 80 лет, но в парке Хиросаки насчитывается более 400 деревьев, которым более века. Дерево, которое было подарено бывшим владением Хиросаки в 1882 году, считается старейшим из ныне живущих сомэй ёсино в Японии. Долговечность этих деревьев объясняется мастерством смотрителей парка.

Парк Хиросаки (преф. Аомори)

Сорта: сомэй-ёсино, сидарэдзакура, яэдзакура и др.

Количество деревьев: 2600

Период цветения: с конца апреля до начала мая

Время работы: 24 часа (некоторые участки парка открыты с 9:30 до 17:00)

Вход: районы Хоммару и Кита-но курува – 320 йен; ботанический сад 320 йен. Комбинированный билет 520 йен для взрослых (включая посещение районов Хоммару и Кита-но-Курува, ботанического сада и Мемориального сада Фудзита)

Праздник сакуры в Хиросаки: с 21 апреля по 5 мая 2023 г., подробную информацию см. на официальном вебсайте Праздника сакуры Бюро туризма и конвенций Хиросаки

официальном вебсайте Праздника сакуры Бюро туризма и конвенций Хиросаки Адрес: 1 Shimoshirogane-chō, Hirosaki, Aomori

Вебсайт Бюро туризма и конвенций Хиросаки (на английском языке)

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Фотография к заголовку: © Бюро туризма и конвенций Хиросаки